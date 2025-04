Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beeld van crash met helikopter in Hudson New York: ‘Oh my God’

Een helikopter is gisteren bij New York in de rivier de Hudson gestort. Er is sprake van zes doden, drie volwassenen en drie kinderen, zo meldt burgemeester van New York Eric Adams.

Naast de piloot stierven vijf Spaanse toeristen die familie waren, aldus Eyewitness News. In de video zie je beeld van de helikopter die in de Hudson crasht. „Oh my God“, roept een ooggetuige.

In januari was er in Amerika ook al een crash met een helikopter. Toen was er, in Washington, een vliegtuig bij betrokken.

32 doden met een helikopter in New York

Hulpverleners rukten massaal uit. De helikopter kwam ondersteboven terecht bij een ingang van de Holland Tunnel die de deelstaat New Jersey met Manhattan verbindt.

Het vorige helikopterongeluk in New York was in 2019, toen een helikopter het dak van een wolkenkrabber raakte. De piloot kwam om het leven. Sinds 1977 stierven zeker 32 mensen bij helikopterongelukken in de metropool. Bij toeristen is een vlucht in een helikopter rond Manhattan populair. Helikopters zijn in New York ook een veelgebruikt vervoermiddel.

