Ambtenaar over haar eigen minister Marjolein Faber: ‘Een heel vreemde vrouw’

Zo’n veertig ambtenaren van het ministerie van Asiel en Migratie spraken gisteren in een advertentie in Trouw hun waardering uit voor de vrijwilligers die een koninklijke onderscheiding krijgen voor hun werk met asielzoekers en vluchtelingen. Zij gingen daarmee in tegen hun minister Marjolein Faber.

In Nieuws van de Dag, zoals je in bovenstaande video kunt zien, spraken enkele ambtenaren zich over Faber en de kwestie uit.

Faber weigerde te tekenen voor lintjes

„Wij willen alle vrijwilligers op dit gebied graag via deze weg bedanken”, stond in de plotseling geplaatste advertentie. Minister Faber (PVV) weigerde in maart te tekenen voor de lintjes voor vijf mensen die zich hebben ingezet voor vluchtelingen en asielzoekers. Volgens de minister staat het werk van deze mensen „haaks” op haar beleid om immigratie te ontmoedigen. Premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) tekenden in haar plaats. De weigering van Faber leidde tot veel commotie in Den Haag. De oppositie diende een motie van wantrouwen tegen de minister in. In talkshow De Oranjezondag klonk het vermoeden ‘dat Faber handelde in opdracht van haar partijleider Geert Wilders‘.

De vrijwilligers die met asielzoekers werken, krijgen vandaag hun lintje opgespeld.

Ambtenaren zijn niet gekozen, die zijn dienend en uitvoerend.

‘Mening van ambtenaren is privé’

Politica Annabel Nanninga van JA21 in Nieuws van de Dag over de ambtenaren die zich in de krant als het ware tegen minister Faber keerden: „Het is niet alleen ondermijnend voor minister Faber, het is ook ondermijnend voor de rechtstaat. Dat klinkt echt heel zwaar, maar ambtenaren zijn geen vierde macht. We hebben drie machten in Nederland. Ambtenaren zijn niet gekozen, die zijn dienend en uitvoerend. Hun eigen mening is privé.” En: „Het wantrouwen tegen de overheid slopen zij hiermee.”

Enkele ambtenaren spraken zich voor de camera van het nieuwsprogramma ook over de kwestie uit. Zo klonk „ik heb het niet ondertekend, maar ik sta er wel achter” en „dat vind ik mooi, ik vind het goed”. Een ambtenaar van het ministerie van Faber zelf: „Ik vind het een heel vreemde vrouw, ik heb haar niet gekozen.” Op de vraag van de verslaggever of de dame weet dat de camera draait: „Ja, nou en?”

