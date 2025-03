Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Win kaartjes voor de Michael Jackson-show This is Michael in Rotterdam Ahoy

Michael Jackson zal, al is hij dit jaar alweer zestien jaar dood, niet gauw worden vergeten en zijn muziek al helemaal niet. In mei komt de show This is Michael (terug) naar Rotterdam Ahoy, zodat we weer eens van al die hits van de wereldster van weleer kunnen genieten. En jij kunt erbij zijn, want Metro geeft in totaal tien tickets weg!

Michael Jackson verkocht wereldwijd tussen de 400 en 500 miljoen albums en singles. Beat it, Thriller, Smooth Criminal, Billie Jean, Heal the World en Black or White, velen kunnen ze nog altijd dromen. Het is niet gek dat een grote show rond The King of Pop wereld overtrekt.

Show Michael Jackson met 700-koppig koor

This is Michael geldt als Europa’s grootste Michael Jackson-concert. Nederlandse fans konden de nogal spetterende show eerder al zien, maar die komt na het grote succes van vorig jaar terug naar Rotterdam Ahoy. Het publiek kan op vrijdag 16 mei genieten van alle wereldhits, een show van Jared ‘Michael Jackson’ Grant, een 15-koppige band, Europa’s beste dansers en een koor dat bestaat uit 700(!) zangers en zangeressen. Dat laatste hebben we, voor This is Michael bestond, nooit eerder gezien.

Win 2 tickets voor This is Michael

Metro geeft 5×2 kaartjes weg voor deze Michael Jackson-avond. Wil je twee tickets winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, dat kan hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 9 maart, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan).

Vorige Volgende

Reacties