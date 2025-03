Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe avondshow Disneyland Parijs: 17.500 uur werk, maar dan heb je ook wat (en nog veel meer op komst)

Wie altijd al een keer Disneyland Paris heeft willen bezoeken of dit voorjaar of in de zomer graag nog een keer terug wil: daar is nu een mooie reden toe. De al zo gewaardeerde avondshow bij, rond en boven het kasteel van Doornroosje, is onder de naam Disney Tales of Magic namelijk volledig vernieuwd. Het is nogal een technisch hoogstandje van de bovenste plank geworden en dat is geen overgetypt reclamepraatje.

Metro ging onlangs namelijk zelf kijken, toen Disney Tales of Magic net was geopend, een show met figuren, beelden en muziek van de Walt Disney Animation Studios en Pixar Animation Studios. Een flinke tip van de sluier zie je in de video hierboven.

Er is overigens nog veel meer nieuws op komst, daar op zo’n 30 kilometer ten oosten van Parijs. Daarover verderop wat meer. Eerst die avondshow die Metro bezocht in het themapark. Afreizen naar Disneyland deden we al vaker, zoals bij een grote show met vijfhonderd drones en tijdens de opening van het nieuwe Hotel New York, een soort walhalla voor Marvel-fans. Disneyland Paris, zoals het officieel heet, is nu eenmaal populair onder Nederlanders. Dat bleek met heel veel Nederlands pratende pretparkgangers ook tijdens dit bezoek wel weer.

Avondshow Disneyland Paris in een leeg park

Disneyland Paris is nu eenmaal relatief dicht in de buurt natuurlijk en tegelijkertijd voel je je ‘echt even weg’. De bereikbaarheid is door de afstand goed te doen en bijvoorbeeld prima met de auto te bereiken. De rechtstreekse treinverbinding Eurostar vanaf Amsterdam, Schiphol en Rotterdam is al helemaal relaxed (al moest Metro via Gare du Nord deze keer overstappen, want de rechtstreekse lijn reed enkele weken niet).

Journalisten kwamen onder meer uit Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Spanje en Italië – en Nederland uiteraard – om Disney Tales of Magic (‘magische verhalen’) te bekijken. We mogen dit zowaar in een volledig leeg Disneyland doen, toen alle bezoekers waren vertrokken. Dat is best een rare gewaarwording na de enorme drukte, in de positieve zin van het woord. De ‘ingetreinde’ pers wordt onder meer ontvangen door Dana Harrel, Executive Entertainment Director Disneyland Paris, zeg maar hoofd entertainment. Met deze opvallende dame – met een droombaan in een soort van sprookjeswereld mogen we wel zeggen – lees je binnenkort een exclusief Metro-interview. Harrel vertelt dan onder meer over de 17.500 (!) uur werk die in de nieuwe avondshow in Parijs heeft gezeten.

Main Street maakt nu deel uit van de avondshow

Als je Dana Harrel vraagt om de avondshow Disney Tales of Magic in haar woorden uit te leggen aan iemand die geen idee heeft wat het is, zegt zij: „Je wordt meegenomen op een hele mooie reis. Een reis met echte magie, maar waarbij je ook ontdekt dat magie iets is wat in ons allemaal kan zitten. Wij hebben allemaal de kracht om magie voor iedereen te creëren. Dat willen we laten zien, maar je krijgt natuurlijk ook gewoon een show die visueel prachtig is. Daar kun je van genieten en je voelt dat je er zelf deel van uitmaakt. Dat komt door de nieuwe, veel grotere opzet. Als je in Main Street staat (de hoofdstraat in het Disneyland Park met uitzicht op het Kasteel van Doornroosje, waar veel winkeltjes te vinden zijn, red.), voel je dat al helemaal.”



Na Disney Dreams! (2012) en Disney Illuminations uit 2017, kijken we vanaf datzelfde Main Street de ogen uit bij de derde avondshow van Disneyland Paris. Speelden de eerdere shows zich volledig af rond, op en boven dat Doornroosjekasteel, nu maakt Main Street van voor tot achter deel uit van de Disney Tales of Magic. Dat gebeurt met projecties van bekende Disneyfiguren en andere filmbeelden op werkelijk elk gebouw en elke vierkante meter. Het mag gezegd: de techniek is verbluffend. Het is niet voor niets dat zo’n beetje elke gast van het magische park bij de hoofdstad van Frankrijk de avondshow aan het einde van de dag als een must-see beschouwt. Ook als je kinderen inmiddels knikkebollend tegen je aan hangen, zij willen sowieso wakker blijven om die slotparel te zien waarvoor zij al de hele dag een beetje zenuwachtig zijn.

Ogen en oren te kort in Disneyland Paris

Wat Metro betreft komt het goed uit als je bijvoorbeeld een heel weekend in Disneyland verblijft. Er gebeurt bij Disney Tales of Magic namelijk zóveel, dat één keer kijken eigenlijk niet voldoende is. Twintig minuten lang schieten je ogen van de ene gevel naar het kasteel en weer terug, maar ook naar de lucht, waar drones voor nogal wat spektakel zorgen. Ondertussen luister je ook naar een originele en dus compleet nieuwe soundtrack (Live in Magic), waardoor je toch probeert te ontdekken of je alle twintig arrangementen van iconische nummers kunt plaatsen. Net als je denkt ‘ah, Belle en het Beest‘, ben je al weer aan de volgende ‘raad de plaat’ toe. Natuurlijk helpen al die projecties, als je goed kijkt, je op weg, maar toch… Het gaat snel, het is veel, maar daardoor ook magisch.

Voor de liefhebbers dan wel fans: Disney Tales of Magic is geïnspireerd op de populaire verhalen van Walt Disney Animation Studios en Pixar Animation Studios. Dat zorgt bij zowel de enthousiaste kinderen als volwassenen voor heel wat herkenbaarheid. We zien ook een primeur, want voor het eerst maken Lilo & Stitch (naar de beroemde 42ste Disney-animatiefilm uit 2002 en serie uit 2003) hun opwachting in de avondshow van Disneyland Paris. Zij maken deel uit van een mooie scène over magie en een onbreekbare vriendschap. Via Lilo & Stitch en onder meer ook Toy Story, Binnenstebuiten, Coco, Pinokkio, Assepoester, het eerder genoemde Belle en het Beest, The Lion King en WALL-E, wordt in een magisch tempo toegewerkt naar het hoogtepunt (wat een einde van een show natuurlijk ook hoort te zijn).

Heupwiegen gegarandeerd

Op dat hoogtepunt krijgen we een scene voorgeschoteld die gewijd is aan Disney’s Encanto, een animatiefilm van nog maar vier jaar geleden. Bruno, een van de drie kinderen uit de film, staat daarbij centraal. Stilstaan bij de lekkere Zuid-Amerikaanse muziek is lastig (hoeft ook niet), maar dat doe je plotseling toch als het hele Kasteel van Doornroosje in verschillende groene tinten oplicht. Een plaatje, zullen we maar zeggen. Langzaam verdwijnen de heupwieg-klanken uit Zuid-Amerika en via Bruno eindigt de nieuwe avondshow van Disneyland Paris met wat ontroerende noten die je toch wat weemoedig maken. Ach, dat hoort ook een beetje bij magie. We kunnen als Metro alleen maar zeggen: gaat dat zien, ook al heb je er al een lange dag van attracties en andere shows (gratis tip: het half uurtje theater van The Lion King) op zitten. Je wordt daar in Parijs niet teleurgesteld.

🤩 Technische hoogstandjes In 20 minuten krijg je bij Disney Tales of Magic qua techniek het volgende voorgeschoteld (en dan missen we vast nog iets): vuurwerk, fonteinen, 60 verlichtingsarmaturen, 15 lasers, LED-verlichting, stroboscopen en (heel veel) drones die 3D-Disneyfiguren creëren. Het audiosysteem is verbluffend goed in zo’n grote open ruime (die zouden we wel thuis willen hebben). De muziek die klinkt is overigens ingespeeld door een 100-koppig orkest.

Meer nieuws op komst in Disneyland Paris (Frozen!)

Wie het in 1992 bij Parijs geopende Disneyland kent, weet dat het themapark vooral uit twee grote gedeeltes bestaat: Disneyland Park en Walt Disney Studios Park. Omdat men in Frankrijk niet stil wil zitten, zullen er altijd nieuwe attracties, winkels, restaurants en shows zijn, zoals nu die avondshow. Echter, er is een nog veel grootser plan, wat eigenlijk al geen plan meer is.

In 2026 opent namelijk – de hordes fans zullen juichen – themaland World of Frozen in het Walt Disney Studios Park (dat met de komst van Frozen Disney Adventure World gaat heten). Als de twee prinsessenzusjes Elsa en Anna hun weg in het nieuwe themaland hebben gevonden en Let It Go overal klinkt, is het alweer tijd voor de volgende stap.

Plonzen en op reis met Simba

Die volgende stap heet The Lion King (De Leeuwenkoning) is opnieuw een extra themaland. Wat we als Disneyland Paris-gangers kunnen verwachten, is ongetwijfeld een soort Afrikaanse savanne en avonturen met Simba, Timon en Pumbaa, geliefde figuren uit de film die vorig jaar 30 jaar bestond. Wat we al kunnen verraden is de bouw van een enorme Pride Rock, volgens Disney een ‘majestueuze toegangspoort’ voor een waterattractie. In dit waterspektakel plonzen durfallen onder de rots en volgen zij Simba op zijn weg van welp tot leeuwenkoning. Disneyland Paris zal na deze uitbreidingen nog groter zijn dan het nu al is.

Disney Music Festival

Wie dit jaar nog naar Disneyland Paris gaat om dus die avondshow te bezoeken: er is nog meer nieuws. Tussen 19 april en 7 september viert Disneyland ‘de magie van muziek’ met het eerste Disney Music Festival. Overal in het park komt het festival tot leven met melodieën, concerten en shows rond de muzikale werelden van Disney en Pixar. De muziek zal variëren van een poprockconcert (maar wel van Disneyhits) tot een parade van Minnie Mouse en haar Marching Band.

Voor de vele Disney-fans die Nederland rijk is: er valt in Noord-Frankrijk voorlopig genoeg te doen, te zien, te horen en te beleven.

