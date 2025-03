Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Militair vlieger Dominique over angstig moment in Afghanistan: ‘Ik dacht: als dát gebeurt, is het klaar’

Het leger wordt nog altijd gezien als een mannenbaan. Maar dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn, bewijst onder anderen Dominique Schreinemachers. Zij is militair vlieger, gedragsbeïnvloedingspsycholoog en oprichter van the Boost Company.

In bovenstaande video hoor je haar praten over een angstige ervaring in Afghanistan: haar helikopter werd door een grote menigte bekogeld en het gevaar dreigde. In 2009 werd ze beschoten door de Taliban en crashte op een haar na in vijandig gebied. Toch kon ze het Amerikaanse kamp net op tijd bereiken.

Schreinemachers haalt een herinnering op aan haar tijd in Afghanistan, waar de Taliban destijds aan de macht waren. Inmiddels is die islamitische groep wederom aan de macht in het land. Schreinemachers: „Ik moest een landing maken om mensen op te halen en met de beveiliging ging iets mis. Dat kan gebeuren, maar daardoor braken de mensen in dat dorp door de linies heen en zij begonnen de helikopter te bekogelen met stenen.”

Ze vervolgt: „Als zo’n ding in de staart komt, of in het rotorsysteem, dan ben je klaar. Ik dacht alleen maar: ‘Als dat gebeurt, stormt er 200 man op me af’.” Ze gaf een collega dus de opdracht om te schieten op de menigte, maar die weigerde. „Hij zei: ‘Up, up, up’, de helikopter dus weer de lucht in. Achteraf was ik zó kwaad dat hij niet geluisterd had, omdat het iedereens leven zou hebben gered, vond ik. Maar zijn antwoord was: ‘Ik kón niet schieten, er stonden allemaal kinderen vooraan’.”

Podcast Return to Base

Om deze en andere verhalen van vrouwen met een ongelooflijke drive te delen, is Schreinemachers de podcast Return to Base begonnen. Daarin spreekt ze met onder anderen de eerste vrouwelijke F-16 pilote ter wereld (Manja Blok), een privédetective (Vanessa Middelkoop), en de eerste vrouwelijke leider van een hartchirurgie afdeling in Europa (Jolanda Kluin). Hoe gaan zij om met tegenslagen? Wie of wat heeft hen gevormd? En waar putten ze hun oneindige drive uit? Deze podcast neemt je mee naar intrigerende werelden en indrukwekkende levenspaden van diverse vrouwen.

De podcastreeks ‘Return to Base’ is een samenwerking van Audiohuis en Buro Heeremans en is vanaf 4 maart wekelijks te vinden in alle podcastapps.

