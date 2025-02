Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nicolette Kluijver reist door Kenia en maakt zich grote zorgen om kritieke situatie olifanten

Nicolette Kluijver reist deze week door Kenia en kijkt haar ogen uit als het om wilde dieren gaat. De tv-presentatrice doet dat uiteraard niet zomaar. Kluijver leert en vestigt de aandacht op het beschermen van wilde dieren, waaronder duizenden olifanten. Zij legt daarbij de focus op het versterken van vrouwen in natuurbehoud.

In bovenstaande video van IFAW (International Fund for Animal Welfare), gemaakt door Michael Zomer, zie je haar aan het werk.

Exotische oorden zijn Nicolette Kluijver als presentatrice van Expeditie Robinson natuurlijk niet vreemd. Zij doorstond een zware tijd met een nare ziekte, maar is nu alweer langere tijd volop aan de slag. Zich inzetten voor de wereld hoort daar zeker bij, dus momenteel ervaart zij in Kenia het werk van IFAW.

Nicolette Kluijver ziet stroperij

Samen met lokale gemeenschappen werken Nicolette Kluijver en IFAW aan het beschermen van wilde dieren en hun leefgebieden (met de focus op samenwerken met Afrikaanse vrouwen dus). Afrikaanse olifanten hebben dringend bescherming nodig. Het verlies van hun leefgebieden, de dreiging van stroperij en de impact van klimaatverandering stellen geliefde en veel bekeken beesten voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd vinden Kluijver en IFAW het belangrijk om een positieve verandering teweeg te brengen voor vrouwen. Verschillende projecten worden bezocht en die laten zien hoe het versterken van vrouwen niet alleen de toekomst van dieren beschermt, maar ook economische kansen creëert voor mensen.

Olifanten vrij laten rondlopen

Nicolette Kluijver is een fervent dierenliefhebber en als ambassadeur voor IFAW zet zij zich in om bewustzijn te creëren over deze kritieke situatie en het belang van natuurbehoud. Zij zegt: „Al van kleins af aan zet ik me met veel passie in voor het beschermen van dieren, groot en klein. Als ambassadeur wil ik mensen bewust maken van de kritieke situatie van Afrikaanse olifanten. En ook de grote impact die menselijk handelen, zoals stroperij en het verwoesten van leefgebieden, hebben op wilde dieren.” Kluijver steunt daarom IFAW’s Room to Roam-initiatief, dat zich richt op het veilig stellen van ecologisch kritieke landschappen in Oost- en Zuidelijk Afrika. „Zo kunnen meer dan 330.000 olifanten vrij rondlopen.”

„In Kenia ben ik met IFAW op zoek gegaan naar inspirerende verhalen van vrouwen die actief zijn in natuurbehoud en dierenbescherming, en baanbrekende dingen doen. Zo heb ik de rangers van Team Lioness ontmoet, een team dat volledig uit vrouwen bestaat.”

