Dit is de meest gehypete kaassoufflé van dit moment (maar hij verdwijnt misschien)

Het is bijna onmogelijk om het broodje kaassoufflé van Fort Negen Sandwichbar in Amsterdam niet op je tijdlijn te zien. Het meest gehypte broodje van het moment is een enorme hit en de sandwiches vliegen als eh… juist: warme broodjes over de toonbank.

Onze collega’s van Culy ontrafeldem wat het geheim is van deze haute friture-snack én testte of het de hype waard is.

Kaassoufflé van de bakker?

Résumé: hoe zit het ook alweer? Fort Negen groeide in een korte tijd uit tot één van de meest geliefde bakkerijen van Amsterdam. Niet zo gek, want naast fantastisch brood serveren ze waanzinnige pastries zoals de -inmiddels onovertroffen- cruffins, heerlijke koeken, wereldberoemde croissants (hadden we al gezegd dat je die kunt vullen met softijs?) en allerlei andere lekkere dingen.

Fort Negen Sandwichbar

Sinds vorige zomer vind je pal naast de bakkerij ook Fort Negen Sandwichbar. Op deze plek kun je terecht voor allerlei broodjes of een ontbijtje in de vorm van een Engelse muffin. Het ontbijt is tegenwoordig niet meer beperkt tot een muffin of broodje, want Amsterdam zit massaal aan de kaassoufflé voor het ontbijt. De kaassoufflé van Fort Negen welteverstaan.

Een rij om 10:45 uur ‘s ochtends voor de gefrituurde kaassnack is geen uitzondering. Fort Negen Sandwichbar werkt met wisselende specials, maar zoveel belangstelling als voor de kaassoufflé was er niet eerder. Zoals dat vaker gaat met hypes, kan het snel gaan. Hoewel niet elke foodhype de moeite waard is, zijn we wél fan van deze superster.

Smeuïg

Het boterige, licht gebakken, briochebroodje is de perfecte drager voor de smeuïge kaassoufflé. De snack heeft een waanzinnig smeuïge kern van gesmolten kaas en krijgt precies dat frisse mee van de ingelegde ui waar je naar verlangt. Samen met de frisse dille-mayonaise (proeven we daar ook wat venkel?) komt deze nu al op de favorietenlijst van 2025.

Toen het digitale balletje eenmaal ging rollen, was er geen houden meer aan en stonden hongerige snackers nog net niet op de ramen van de bakkerij te bonken. „Het lijkt er bijna alsof veel mensen erop zaten te wachten, of misschien willen mensen gewoon zelf ervaren waar al die ophef over gaat”, vertelt Maarten Langeslag, eigenaar van Fort Negen.

Wat maakt de kaassoufflé bijzonder?

Een ordinaire snack is het overigens niet. Fort Negen Sandwichbar maakt namelijk alles zelf. Het briochebroodje, de bechamelvulling met kaas, de ingelegde uien én het bladerdeeg. Vooral dat laatste is niet iets wat je zomaar op tafel tovert. Het maakproces van de kaassoufflé neemt in totaal maar liefst drie(!) dagen in beslag.

Dat zit ‘m voornamelijk in het lamineren van het deeg ofwel: alle lagen opbouwen waardoor het bladerdeeg zo luchtig en krokant wordt. „Het is geen standaard kaassoufflé, maar heel rijk gevuld met veel biologische boerenbelegen kaas. Het gewoon iets dat je wilt eten als je een kater hebt of als je gewoon zin hebt in comfortfood”, vertelt Maarten.

TikTok-rijen

De keerzijde van het succes bij vergelijkbare hypes, is dat de rijen (te) lang worden of de kwaliteit achteruit gaat. Iets waar Maarten voor wil waken; volgens hem moet het vooral leuk blijven. Voor de gasten, maar óók voor zijn personeel. „We zijn gewend om veel mensen te bedienen en vinden het belangrijk dat iedereen die binnenkomt geholpen wordt; daar gaan we de komende dagen een balans in proberen te vinden.”

De kaassoufflé werd geïntroduceerd als tijdelijke special bij Fort Negen Sandwichbar, maar of ‘ie definitief op het menu blijft staan, is onduidelijk. „Voor nu kun je hem in ieder geval deze week nog proeven. Daarna? Dat gaan we zien. Gelukkig hebben we nog heel veel andere waanzinnig lekkere broodjes!”

