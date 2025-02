Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Afscheidsinterview Eva Hermans – Kroot uit Over Mijn Lijk: ‘Zit ik dan opeens aan je sterfbed’

De dood van Eva Hermans-Kroot (26) kwam op 30 november niet onverwacht en tegelijkertijd ook wel. Zij nam met een indrukwekkend Instagrambericht afscheid van haar volgers en diezelfde week kwam haar overlijdensbericht. Tim Hofman van tv-programma Over Mijn Lijk heeft in die tijd ook afscheid genomen. Zijn laatste bezoek en gesprek met Eva wordt vanavond uitgezonden.

Eva Hermans-Kroot maakte in het afgelopen seizoen van Over Mijn Lijk, over jongeren met een ernstige ziekte, veel indruk. De goedlachse Brabantse stond ondanks longkanker voor levenskracht en positiviteit. Zo stond zij al bekend van haar Instagram-account met de goed gevonden naam Longeneeslijk. Eva verscheen ook regelmatig live op de radio in de ochtendshow Mattie en Marieke (Qmusic). Al met al gingen steeds meer mensen de zieke jongere volgen, op het laatst meer dan een half miljoen.

Afscheidsinterview Eva Hermans – Kroot en Tim Hofman

Velen lieten online weten zeer ontdaan te zijn na het overlijdensbericht van Eva. Zo ook Over Mijn Lijk-presentator Tim Hofman, die de zieke Eva ruim een maand voor haar dood nog meenam naar het Televizier-Ring Gala („maak ze gek daar aan de andere kant”). Hofman maakte ook een afscheidsinterview, die Metro alvast bekeek voor tv-rubriek Blik op de Buis. Op de avond van de dag dat hij haar nog een keer kon zien, kreeg de tv-maker een laatste appje: „Tim, morgen ben ik er niet meer.”

📘 Boek Eva Hermans – Kroot Direct na de dood van Eva verscheen haar boek Longeneeslijk, dat zij nog af had kunnen schrijven. De lancering van haar werk was, doordat haar gezondheid snel bergafwaarts ging, in tijd naar voren gehaald. In Longeneeslijk vertelt Eva ontwapenend en openhartig hoe haar leven 180 graden draaide toen zij de diagnose longkanker hoorde.

‘Kort huilen, lang lachen’

Eva Hermans – Kroot en haar man Matthijs blikken in Over Mijn Lijk – Afscheid van Eva samen met Tim terug op haar leven en bespreken haar aankomende overlijden. Ook dit gesprek ging uiteraard op z’n Eva’s: „Kort huilen, lang lachen.” De twintiger zei eerder ook: „Mensen zeggen vaak dat de strijd is verloren. Ik kan zo hard vechten als ik wil, maar het gaat niet om winnen en verliezen. Als je overlijdt zou je hebben verloren, heb je het dan niet goed gedaan? What the fuck.” Voor wie er zo in staat, komt Eva na haar dood speciaal terug als een duif: „En dan poep ik je onder.”

In het drie kwartier durende progamma zien we ook wat eerdere beelden. Verdrietige momenten, maar natuurlijk ook hoe Eva nog zoveel mogelijk uit het leven probeerde te halen (zoals trouwen, gelukt!). En het feestje om met een fuck cancer-taart te vieren dat Eva weer een jaar had overleefd. Er zijn opnames van de uitvaart te zien en van zes weken daarna, als Hofman met Matthijs en zus Anne Kroot het Gedenkbos bezoekt waar Eva haar laatste rustplaats heeft.

Eva zou nog 27 jaar worden

We zullen bijna niets over het interview verklappen, maar de ontmoeting is mooi, verdrietig en soms heftig tegelijk. „Paraat, nog steeds!”, zegt Eva als Hofman binnenkomt en dat terwijl zij er 24 uur later al niet meer zou zijn. Eva ligt dan in een bed in de huiskamer en krijgt zuurstof en prednison toegediend. „Zit ik dan opeens aan je sterfbed”, zegt Hofman. Eva: „Ja, gek hè? Ik zou 27 jaar worden. Dat word ik waarschijnlijk nog steeds wel, maar niet meer bij jullie.”

Aantal blikken uit 5: 5

Noot: natuurlijk een 5 voor Eva Hermans – Kroot, wat anders? Wat een dappere dame. Zoals in de video boven dit artikel te zien is, geeft zij ons nog wat goede raad mee ook.

Over Mijn Lijk – Het afscheid van Eva’ is vandaag (zondag 9 februari) te zien op NPO Start en om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.

