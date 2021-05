Ophef om FvD en ruzietje tussen Ajax en De Jonge: dit is het nieuws dat je niet wil missen

Er is een hoop gebeurd dit weekend, en dat loopt allemaal soepeltjes door naar vandaag, maandag. Gisteren werd Ajax landskampioen en vandaag is daar (nog steeds) ophef over, ook uit de politiek. Verder wat zwaarder nieuws, zoals de ontdekking van een kinderpornonetwerk met 400.000 leden. Door bovenstaande video ben je razendsnel op de hoogte van al de belangrijke dingen die vandaag zijn gebeurd.



Versoepelen coronamaatregelen in ons land op z'n vroegst 18 mei. Andere landen versoepelen deze week, zoals België. https://t.co/U52WcnypnW — Metro (@Metro) May 3, 2021

Forum voor Democratie en Thierry Baudet hebben de woede van politici en social media op hun nek gehaald met een 5 mei-actie. De partij publiceerde een poster op social media waarop werd opgeroepen om op die dag te protesteren tegen de coronamaatregelen. „Walgelijk en fouter dan fout”, noemt Liliane Ploumen van de PvdA het. Volgende week zou Nederland de coronamaatregelen verder versoepelen, maar dat gaat niet gebeuren. Veel andere landen doen dat wel, zoals Griekenland, Tsjechië, Polen en Ierland. In België wordt de avondklok zaterdag opgeheven. De eerstvolgende datum dat wij nu mogelijk versoepelen, is 18 mei. Een ruzietje tussen Ajax-supporters en Hugo de Jonge. Volgens de demissionair zorgminister had Ajax namelijk meer maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen, door de spelers niet het landskampioenschap te laten vieren met duizenden supporters bij de Johan Cruijff ArenA. Op social media laten Ajax-supporters nu weten hoe oneens ze het daarmee zijn. En dat doen ze soms met een kleine hang naar confrontatie. De Duitse politie heeft een groot kinderpornonetwerk opgerold. Het platform ‘Boystown’ opereerde sinds juni 2019 op het darkweb en verspreidde daarop kinderporno. Het is een Duits platform, maar het netwerk had zich tot ver daarbuiten verspreid. Er zijn nu vier mannen aangehouden. Op sociale media klinkt daarom de leus „4 opgepakt, 399.996 te gaan”. Tijdens de coronacrisis ging het salaris van ongeveer de helft van de werkende bevolking omlaag. In Nederland spaarden veel mensen met een modaal inkomen minder of zelfs niet. Mensen met een hoger dan modaal inkomen konden wel veel sparen: in totaal is er in ons land 46 miljoen euro gespaard sinds het begin van de pandemie.

