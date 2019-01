Zien: vrouw weigert kus live op tv in Top2000-café

Beelden uit het Top2000-café gingen de afgelopen dagen viral en dat was niet vanwege de muziek die er gedraaid werd. Twitteraars waren in de ban van een wel heel ongemakkelijk moment in het café. Een man deed een dappere poging een vrouw te zoenen, maar dat liep iets anders af dan gedacht.

'Tenenkrommend'

Zelfs in het buitenland werd het ongemakkelijk tv-fragment opgemerkt. De Daily Mail spreekt van een ‘tenenkrommend’ filmpje. Maar wat gebeurde er dan precies? Nou, kijk zelf maar even:

Voor de lens van de camera besluit de man de vrouw naast hem te zoenen. Maar hij heeft zijn mond al wagenwijd openstaan voordat de vrouw überhaupt zijn poging kan beantwoorden. Ze is er dan ook niet van gediend en trekt een vies gezicht terwijl ze haar hoofd afwendt.

Een oplettende Twitteraar besluit het fragment te filmen en deelt het op zijn kanaal met de tekst: I hope your 2019 starts off better than this guy's. Zijn tweet wordt meer dan veertigduizend keer gedeeld.

Het is niet bekend of de man en vrouw een relatie hebben. Het lijkt erop dat ze elkaar kennen want ze lachen uiteindelijk wel naar elkaar.