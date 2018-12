Heracles scoort sneller dan Bohemian Rhapsody is

De beloften voetbalcompetitie van Nederland die haalt meestal het nieuws niet. Maximaal lees je aan het eind van het seizoen welk team de titel heeft gewonnen. Wel, dit keer is het anders. Jong Heracles Almelo legde Jong Achilles '29 namelijk wel heel pijnlijk over de knie met 20-0.

Achilles was in 2016/17 nog actief in de Jupiler League, maar is in razendtempo afgedaald. Dat blijkt wel als je kijkt naar het niveau de beloften. Een uitslag van 20-0 zie je in het voetbal eigenlijk alleen maar als een profclub tegen een vierdeklasser speelt of bij de jongste jeugd. Op het beloftenniveau van Nederland is dit in ieder geval uniek te noemen.

Bohemian Rhapsody

20-0 betekent dat er tijdens een wedstrijd elke 4 minuten en 30 seconden gescoord wordt. En dan moet je daarin ook de tijd van het juichen verwerken. Dat betekent dat als je Queens Bohemian Rhapsody elke keer zou resetten als er gescoord wordt, je niet verder komt dan: Oh, baby, can't do this to me, baby!

Een pijnlijke avond dus voor de spelers van Achilles. En die ervaring dragen ze nog wel even met zich mee. Al helemaal omdat Heracles gewoon alle twintig doelpunten op YouTube heeft gegooid.

Er zitten een paar fraai uitgespeelde doelpunten tussen, maar ook wordt er soms geblunderd achterin bij de Gelderse ploeg, dat je denkt...

4-86

Het zal weinigen nog verbazen dat Achilles stijf onderaan staat in de competitie. Na tien wedstrijden hebben ze nul punten en een doelsaldo van 4-86.