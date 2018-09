Oordeel mee: plegen Daft Punk & The Weeknd plagiaat?

Wekenlang stond het numer Starboy van The Weeknd en Daft Punk op nummer 1 in de hitlijsten. Maar of het plaatje echt heel origineel is? Het nummer Hooyo van de Somalische zangeres Yasminah lijkt er verdacht veel op.

Dat vindt de artieste zelf ook. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ heeft ze de producers van Starboy aangeklaagd voor minstens 5 miljoen dollar (ruim 4,2 miljoen euro). Terecht? Oordeel zelf:

Starboy

Hooyo

Het nummer Hooyo, dat in 2009 uitkwam, heeft volgens Yasminah „dezelfde toon, eenzelfde tempo en beide nummers hebben klappen op de tweede en de vierde maat”.

Volgens documenten die TMZ in handen heeft, zouden de twee partijen zelfs al een schikking getroffen hebben. Probleempje: dat geld hebben Daft Punk en The Weeknd nooit betaald. Yasminah is er klaar mee en gooit nu dus grote bedragen in de strijd.