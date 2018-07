Zo wordt brandweerman zijn een stuk veiliger

Brandweerman is een levensgevaarlijk beroep. Je moet in geval van nood immers brandende gebouwen in waar mogelijk instortingsgevaar heerst. Deze uitvinding zou de risico's echter wel eens flink kunnen verkleinen.

Pyrolance

Op het eerste gezicht gaat het om een hogedrukspuit, maar dat is niet helemaal het geval. De Pyrolance - zoals de spuit heet - is namelijk in staat om razendsnel een klein gat (met een straal van zo'n drie millimeter) te boren in een muur en zelfs een metalen wand.

Vervolgens kan je de tuut perfect tegen het gat plaatsen en wordt het water als het waren door de muur geschoten. Op deze manier kunnen brandweermannen van buitenaf het (eerste) vuur blussen met een harde straal.

Gericht blussen

Nadeel bij deze methode is misschien wel dat het lastig is om gericht te blussen en dat je nooit helemaal weet hoe het ervoor staat aan de andere kant van de muur, tenzij er een raam in de buurt is.