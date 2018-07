VI Oranje mondt uit in felle discussie over bijstand

Als de heren Johan Derksen en René van der Gijp met elkaar aan tafel zitten, dan is het lang niet altijd even serieus wat er besproken wordt.

Maar tijdens VI Oranje Blijft Thuis heeft Genee vaak hele andere gasten aan zijn tafel zitten. Zo schoven donderdag onder andere VVD-politicus Klaas Dijkhoff en schrijver en columnist Özcan Akyol aan.

Al snel ging het helemaal niet meer over voetbal, maar waren de mensen in de bijstand het onderwerp van een pittige discussie. Akyol verweet de fractievoorzitter de bijstand te makkelijk te criminaliseren. ,,Dat vind ik gevaarlijk."

Populisme

,,Dat is plat populisme van de VVD", zo stelde hij verder. ,,Ik heb vrienden in de bijstand zitten waarmee ik ben opgegroeid. Die jongens zijn analfabeet, hebben de taal nooit geleerd, hebben geen netwerk, sociale achterstanden. Dan kun je wel roepen 'jij moet solliciteren of je moet vrijwilligerswerk doen', maar deze mensen hebben bijvoorbeeld ook gedragsproblemen."

Dijkhoff benadrukte dat de methode van de VVD en zijn coalitiegenoten juist op gericht is om personen te kunnen inzetten in de maatschappij. Ook gaf hij Akyol een steek terug. ,,Ik vind dat jij heel erg veel van die rare codewoorden gebruikt: populisme, criminaliseren. Zonder op de inhoud in te gaan."

Of de kijkers van het doorgaans veel luchtigere VI Oranje Blijft Thuis ervan genoten hebben, dat is maar zeer de vraag.