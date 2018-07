Borat-acteur maakt wapenlobby VS belachelijk

Zijn alter ego Borat is wellicht een van zijn bekendste typetjes ooit, maar nu komt de Britse acteur Sacha Baron Cohen met een nieuw satirisch typetje: Erran Morad.

In een nieuwe video genaamd Who is America doet Erran zijn intrede. Hij is een Israëlische veteraan en antiterreurexpert die zeer uitgesproken pro-wapenbezit is. Het doel van de video is om aan te tonen hoe makkelijk het is om de wapenlobby zover te krijgen dat ze mee doen aan het voorzien van wapens aan drie- en vierjarigen en daarvoor een promotievideo opnemen voor op peuterspeelzalen.