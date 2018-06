Usain Bolt maakt officieus debuut als profvoetballer

De meeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump in Singapore lijkt er dan toch echt te komen. De Noord-Koreaanse president heeft zijn Amerikaanse collega een brief gestuurd, maar daar doet Trump verrassend verwarrend over.

Tijdens een kort persmoment zegt hij aanvankelijk de brief al te hebben gelezen. „Het was een heel mooie brief", zo stelt hij voor de camera's. Acht minuten verder in het gesprek stelt Trump echter dat hij de brief nog niet heeft geopend, waarna hij al zwaaiend wegloopt.