Immigratie-kinderen in VS schreeuwen om ouders

Dit weekend is het weer tijd voor Pinkpop! Tijdens dit mateloos populaire festival gebeuren er regelmatig dingen die een plekje in de geschiedenisboeken verdienen. Metro zet er een aantal voor je op een rij.

Een ei voor Anouk

In 1998 loopt Anouk in een wit t-shirt het podium op. Tijdens haar eerste noten krijgt ze een ei tegen zich aangegooid. Anouk geeft geen krimp en trekt even later zelfs haar shirt uit. Deze gooit ze demonstratief in het publiek. In haar rode bh vervolgt ze haar optreden.