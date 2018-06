Eerste beelden Glennis Grace in America's Got Talent

In Wildlands in Emmen is dinsdagmorgen vroeg een gezond olifantenkalfje geboren. Het olifantje is een mannetje en krijgt de naam Manoa, wat ‘rust’ of ‘ vrede’ betekent. Dit is de tweede geboorte in de Olifantenvallei, begin april werd er ook al een mannetje geboren. Hij kreeg de naam Mauk. Mauk komt af en toe even kijken in het gedrang rond het pas geboren olifantje. Eindelijk heeft hij een leeftijdgenootje om mee te spelen.

Ervaren moeder

Moeder Ma Yay Yee werd in 1999 zelf ook in Emmen geboren. Zij is een ervaren moeder; dit kalf is haar derde jong. Bij olifanten vindt de bevalling plaats in de familiegroep. Bij de bevalling spelen de tantes een hele grote rol. Zij beschermen de kwetsbare moeder. Ook als het kalfje in de benen moet komen, helpen de andere olifanten mee.

De kleine olifant wijkt niet van zijn moeders zijde. Ook beide tantes zijn steeds in de buurt. De hele kudde blijft vandaag in het overdekte gedeelte van de Olifantenvallei. Daar kunnen gasten zien hoe zo’n groepsgebeuren het is; de hele kudde staat om en over de kleine heen.

In totaal telt de kudde van WILDLANDS nu tien olifanten; drie volwassen vrouwen, één volwassen bul, vijf jonge stiertjes en dit pasgeboren kalf.