Stel vangt geld met het eten van bedreigde dieren

YouTube wil niet langer geld verdienen aan de mini-promo voor de horrorfilm The Nun. De zeven seconden verschenen aanvankelijk regelmatig voor filmpjes als advertentie, maar de conclusie van de videosite is dat de beelden toch te eng zijn.

Het filmpje is nog wel te vinden op YouTube, als je het zelf wil bekijken. Het begint met een zwart scherm met in het midden het 'volume-signaal' van Apple, dat langzaam afloopt totdat het op stil staat. Dan ineens van verschijnt er een schreeuwende horrornon in het beeld.

The Nun komt 7 september uit en is een spin-off van The Conjuring 2 en in totaal de vijfde film uit de serie. Ben je na de korte advertentie hierboven nog niet gillend weggerend? Dan hebben we hieronder nog de officiële trailer voor je.