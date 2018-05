Ga er maar even lekker voor zitten, want hierbij presenteren we weer de trailers van de nieuwe bioscoopweek. Kijk hier naar de teasers van Loving Pablo Escobar, Only the Brave, Lean on Pete en 7 Days in Entebbe.

Loving Pablo Escobar

Loving Pablo volgt het waargebeurde verhaal van de opkomst en ondergang van een van de grootste, rijkste en meest gevreesde drugshandelaren in de geschiedenis; Pablo Escobar. Escobar werd beroemd en berucht door de cocaïnehandel, verdiende miljarden en doodde duizenden mensen. In Escobar zie je dit keer door de ogen van de charmante journaliste Virginia Vallejo zijn leven en hun gepassioneerde en stormachtige affaire ten tijde van zijn terreur dat een heel land verwoestte…

Only the Brave

Only the brave is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Granite Mountain Hotshots, een in natuurbranden gespecialiseerde eenheid binnen de brandweer van Arizona. De mannen staan bekend om hun opoffering en drank om het land te beschermen. Hun unieke band wordt op de proef gesteld door één noodlottig vuur.

Lean on Pete

Voor de 15-jarige Charley betekent de verhuizing naar Portland een nieuwe start. Hij vindt er werk bij een paardentrainer en sluit vriendschap met het versleten renpaard Lean on Pete. Wanneer de trainer onverwacht zijn paard naar de slacht wil sturen, gaat Charley er met Lean on Pete vandoor en de uitgestrekte wildernis van Oregon en Wyoming in.

7 days in Entebbe

De film gaat over de waargebeurde Operatie Entebbe, een antiterroristische reddingsoperatie die in de nacht van 3 op 4 juli 1976 werd uitgevoerd tijdens een kaping op Entebbe International Airport in Oeganda. In totaal kwamen 56 mensen om, onder wie zeven kapers en de broer van de huidige Israëlische president Benjamin Netanyahu.