Trailertime! Deze films draaien vanaf deze donderdag nieuw in de Nederlandse bioscopen. Kijk hier naar de trailers van het iconische Solo: A Star Wars Story, het grappige Overboard, het dramatische Mozart in Love, het doodenge Ghostland, het aangrijpende A Payer Before Dawn en het avontuurlijke Gabriel et la Montanha.

Overboard

Anna Faris speelt Kate, een alleenstaande moeder die wordt ingehuurd om het luxe schip van de egoïstische miljonair Leonardo schoon te maken. Leonardo heeft nog geen dag in zijn leven gewerkt en behandelt Kate als oud vuil. Wanneer Leonardo overboord slaat en met geheugenverlies op het strand aanspoelt, ziet Kate haar kans om hem terug te pakken.

Ghostland

Tijdens hun eerste nacht in het geërfde huis dringen moordenaars het huis van Pauline en haar dochters binnen. De dames komen allen anders uit de strijd. Beth, de oudste, wordt een beroemde horrorauteur in Los Angeles, terwijl haar zus Vera ten onder gaat aan paranoïde aanvallen. Zestien jaar later gebeuren er opnieuw vreemde dingen.

Mozart in Love

Het is 1787 en Wolfgang Amadeus Mozart woont een tijdje in Praag, omdat hij baalt van de Weense elite. Rust vindt hij er echter niet: hij belandt in een verwarrend web van liefde, lust, geweld en zelfs moord. Een heftige ervaring die hem inspireert tot het schrijven van het muzikale meesterwerk dat we kennen als ‘Don Giovanni’.

A Prayer before Dawn

In de Klong Prem-gevangenis gelden er tien regels. Breek je er één, dan is het heel waarschijnlijk dat je doodgaat. Breek je er geen, dan ook. Dit is het waargebeurde verhaal van Billy Moore, een Britse gevangene in Klong Prem, het beruchte ‘Bangkok Hilton’.

Gabriel et la Montanha

Voordat zijn studie start, besluit Gabriel om een jaar op wereldreis te gaan. Hij belandt in Kenia. Als hij Afrika echt wil gaan ontdekken, verandert zijn manier van reizen. Hij trekt dieper het land in, laat zich leiden door nieuwe vriendschappen en de rauwe emoties die bovenkomen.

SOLO: A Star Wars story

Na een reeks duistere gebeurtenissen in de criminele onderwereld, raakt Han Solo bevriend met zijn co-piloot Chewbacca en ontmoet hij de beruchte gokker Lando Calrissian. Samen gaan ze op een reis die uiteindelijk bepalend zal zijn voor het leven van de meest iconische helden uit de Star Wars Saga.