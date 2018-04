Elke middag geeft Metro je een overzicht van de opmerkelijkste en/of leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van vrijdag.

Meisje hysterisch blij met nieuwe dvd

Ken je dat gevoel van ultieme blijdschap? Dat je de woorden niet kunt vinden omdat je zo uitzinnig bent? Dat gevoel had ook een meisje uit Amerika. Ze kreeg de nieuwe My Little Pony-film en wist van blijdschap niet wat ze moest zeggen. Naast een hoop ge-Oh My God laat ze zelfs het F-woord vallen.

Studenten protesteren zingend tegen stelend personeel

Studenten in Washington DC zijn op z'n zachtst gezegd niet geamuseerd van het gedrag van personeel van de universiteit. Door personeel is er namelijk 1 miljoen dollar ontvreemd. Studenten besloten het kantoor waar de administratie wordt gedaan over te nemen en luidkeels 'bitch better have my money' van Rihanna te zingen.

Aapjes gaan los met zeepbellen

Wat krijg je als je bellen blaast bij aapjes in het verblijf? Een onwijs schattig tafereel. Deze geredde aapjes in Afrika gaan helemaal los op zeepbellen! Vanaf drie minuten begint het zoete schouwspel.

