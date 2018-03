Vlog Reismeisjes: Homo zijn in Taiwan

Ebru was donderdag in Rotterdam bij het Islamdebat, waarbij alle lijsttrekkers van lokale politieke partijen met elkaar in debat gingen over de Islam. Zij heeft daar een column uitgesproken, die te lezen is op GeenStijl.

Maar er gebeurde veel meer, dus ging de vlogcamera aan en kijkt Ebru terug op een bewogen avondje. „Gelijke kansen beginnen thuis.”