Vlog Ebru: Piloten Transavia hebben recht op staking

De nieuwe game Kingdom Come: Deliverance is op 13 februari op spectaculaire manier gelanceerd. De 'middeleeuwen-sim' werd in Slot Loevestein - geheel passend - in middeleeuwse setting uitgebracht. Metro's Sofie en Kasper gingen er een kijkje nemen en leerden zelfs de basis van het zwaardvechten.

De nieuwe game, die door crowdfunding tot stand is gekomen, probeert in tegenstelling tot games als The Elder Scrolls en The Witcher een realistischer beeld van de middeleeuwen neer te zetten. De game is te krijgen voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One.

