Vlog Anouk: Ik geef toe, ik ben discriminerend

Nederland pakt de schaatsen erbij

Het heeft even geduurd, maar het lijkt er toch op dat we de schaatsen erbij kunnen pakken. In verschillende regio's is het ijs namelijk dik genoeg om te schaatsen. Ook in De Lier, een gemeente in het Westland, wist men het ijs dinsdagochtend 'schaatsklaar' te maken. De mensen maken er meteen gretig gebruik van.

Triest nieuws van Olke van Boer Zoekt Vrouw

Karen, de vriendin van boer Olke van Boer Zoekt Vrouw, is overleden. Karen leed aan kanker en werd zaterdag ingeslapen. Ze werd 47 jaar.

Boer Olke deed in eerste instantie zonder succes mee aan Boer Zoekt Vrouw. Later zou hij alsnog zijn grote liefde Karen op het spoor komen.

'De Luizenmoeder' ook op orgels te horen

Het succes van de nieuwe hitserie De Luizenmoeder blijft nergens onopgemerkt. Het kijkcijferkanon zorgt voor miljoenen kijkers en daarom besloot museum Speelklok de introtune op een van zijn orgels te draaien. Voor het geval het deuntje nog niet in je hoofd zat!

