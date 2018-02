'Noord-Korea moet Winterspelen niet misbruiken'

Voor wie het nog niet weet: Yernaz Ramautarsing is een Nederlander van Surinaamse afkomst. Hij is donker, heeft een twinkeling in zijn ogen, is niet mijn type (te jong bovendien) en staat nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen.

Yernaz zegt dingen die niet mogen in Nederland. Niet van de Main Stream Media en al helemaal niet van Kajsa Ollongren, de vrouw die van Amsterdam een republiek wilde maken (#DOEDAN!) als de PVV de grootste zou worden. Benieuwd wat ze doet als FvD over 43 dagen de grootste wordt in Amsterdam. Ollongren richt haar pijlen zoals alle politieke amateurs op Thierry Baudet. In een lezing gaf ze aan dat hij en zijn partij ‘een groter gevaar voor de kernwaarden van Nederland zijn dan de PVV van Geert Wilders.’

Professionals omarmen hun vijanden, amateurs laten zich in de kaarten kijken. D66, VVD en CDA weten dat ze over 43 dagen geen meerderheid meer hebben in de Nederlandse politiek. Als je je stemmen niet kunt winnen op argumenten, dan rest niets dan het inschakelen van hulptroepen, precies zoals PvdA’er Marcel van Dam deed toen hij Pim Fortuyn meldde een minderwaardig mens te zijn. Politiek is een vieze business; je kunt wegkomen met orgaanroof en geschonken penthouses, maar als iemand jong én oud aanspreekt, arm én rijk omarmt en blank en zwart gelijk behandelt, moet die persoon een kopje kleiner. Is het niet verbaal, dan wel fysiek.

In een interview uit 2016 zegt Yernaz dat Nederland geen institutioneel racisme kent. Verkeerd antwoord. Zeker als een zwarte persoon dat zegt. Het is ook nooit goed. Vervolgens zegt Yernaz ook nog dat er een verschil is in IQ tussen volkeren. FOUT! Je mag wel zeggen dat Chinezen slim zijn, maar niet dat zwarte mensen dommer zijn. Er is een verband tussen IQ en inkomen en die conclusie is geen racisme, stelt Ramautarsing. En ‘dus’ concludeert onze blonde vicepremier Kajsa, is Thierry Baudet racistisch en het Forum voor Democratie ‘een groter gevaar voor de kernwaarden van Nederland dan de PVV van Geert Wilders.’ Het is maar goed dat Kajsa benoemd is in plaats van gekozen.

En dan nu de feiten. Geen van de politieke partijen, van CDA, VVD, D66, PvdA (PvdA!) kijken naar talent of vakkennis als het om hun etnische kandidaten gaat. Een kleurtje of rare naam is genoeg en de rampen uit het (nabije) verleden bewijzen dat. Ik noem een Lazrak, Tara Singh Varma, en onze vrienden Kuzu/ Ozturk. In Rotterdam is Ehsam Jami een accident waiting to happen. Niet bij het Forum voor Democratie. „Ze kijken naar talent, naar denkbeelden en wat je kunt. Niet naar wat je bent. Voor het eerst voelde ik me gezien. Een verademing,” sprak een vriendin die benaderd werd voor de Amsterdamse FvD-lijst.

Als dat discriminatie is, dan word ik met liefde elke dag gediscrimineerd.

Net als Yernaz.