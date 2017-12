Lief! Tranen van geluk bij jongen (9) om kerstcadeau

Terwijl jij nog zand hapte, flippo's ruilde en tikkertje speelde, had Alma Deutscher al een zelfgemaakte opera op de plank liggen. De multi-getalenteerde Britse schreef haar eerste opera op haar zevende en wordt vaak een 'kleine Mozart' genoemd.

De in 2005 geboren Alma is pianist, violist en componist. Op haar zevende schreef ze de opera The Sweeper of Dreams en op haar tiende kwam daar de opera Cinderella bij. Deze tweede opera is van een volledige lengte, wat meestal zo'n tweeënhalf à drie uur is.