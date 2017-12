Elke middag geeft Metro je een overzicht van de opmerkelijkste en/of leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van zaterdag.

Famkelouise krijgt flinke bierdouche

Vlogster Famke Meijer, beter bekend als Famkelouise, heeft tijdens haar optreden een flinke bierdouche gekregen. De YouTuber is op het moment in het optreden bezig met het uitvoeren van haar nummer Op Me Monnie.

Er wordt dan opeens een beker bier vanuit het publiek gegooid die Famkelouise vol raakt. Famke lijkt zich er echter weinig van aan te trekken en gaat gewoon door met haar optreden.

Amira vertrekt naar Zuid-Afrika

Amira Willighagen vertrekt naar Zuid-Afrika. Dat meldt Omroep Gelderland. De inmiddels 13-jarige operazangers schokte vier jaar geleden iedereen door tijdens een auditie van Holland's Got Talent het lied O'Mio Babbino Caro prachtig ten gehore te brengen.

Inmiddels is Amira 13 jaar oud en zit school haar zangcarrière in de weg. Daarom vertrekt de gehele familie, op de vader na, naar Zuid-Afrika. Daar wordt namelijk soepeler met de leerplicht omgegaan. Haar doorbraak is hieronder te zien. Later zou ze Holland's Got Talent overigens ook winnen.

Man komt met penis tussen metropoortjes

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Dat is een oud Nederlands spreekwoord en betekent: wie een risico neemt, moet de gevolgen dragen.

Nu komt er vanuit Engeland een moderne variant overwaaien: wie geen metroticket wil betalen, komt met zijn penis tussen de poortjes. Precies dat gebeurde een man in Londen. En de poortjes zitten geven niet zomaar op, als we het geschreeuw van de man mogen geloven. Dat was die paar euro vast en zeker niet waard...

