Vlog Lars: Laat de metro 's nachts rijden!

„Waarom gaan we niet ook ’s nachts de metro laten rijden? In Rotterdam is daar een plan voor geweest en daar is het niet eens door de raad gekomen, omdat dat teveel geld zou kosten. Maar waarom doen we niet meer met het voorkomen van het aantal auto’s. In plaats van een soort van wildgroei te laten ontstaan'', aldus columnist Lars in zijn vlog.

