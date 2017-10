Vlog Elfie: Zie me niet als wandelende kut

Het verbindt de slachtoffers die misschien in een isolement verkeren. Tegelijkertijd heb ik besloten er niet aan mee te doen'', vertelt columniste Elfie Tromp in haar vlog.

„Ik zie momenteel heel veel de hashtag #metoo voorbij komen op social media . En de mensen die dat posten laten weten dat ook zij ervaringen hebben met seksueel geweld tegen vrouwen. Enerzijds vind ik zo’n actie goed. Het heft de schaamte op over zo’n onderwerp.

