Vlog Ebru: Mark, ik regel vrouwen voor je!

„Rutte heeft 16 posten te vervullen en Rutte heeft al gezegd dat hij niet naar man/vrouw-verhoudingen gaat kijken, maar dat hij gewoon de beste gaat pakken. Dus daarom ben ik heel erg voor het initiatief van Jet Bussemaker die opgeroepen heeft dat er een evenwichtige verdeling moet zijn. En als het niet lukt Mark, dan bel je mij en dan regel ik die vrouwen voor je'', aldus columniste Ebru Umar in haar vlog.

