Virals: Misser van de week gaat de wereld over

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de opmerkelijkste en/of leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van maandag.

Misser gaat de wereld over

Het is de droom van iedere voetballer: jouw wedstrijdbeelden gaan de hele wereld over. Zeker voor een amateurvoetballer. Helaas leek deze droom voor Harkemase Boys-speler Dennis van Duinen meer op een nachtmerrie. Afgelopen zaterdag miste de voetballer van de Friese amateurclub een dot van een kans.

Zijn enorme misser ging vervolgens viral en dat beperkte zich niet tot alleen Nederland; de blunder ging de hele wereld over. Daarnaast verloren de Harkemase Boys, een team dat uitkomt in de Derde Divisie zaterdag, de wedstrijd ook nog eens van vv Capelle met 3-2. Wat als Van Duinen die kans nou ‘gewoon’ had gemaakt? Vast niet een héél chill weekend dus voor de Friese voetballer.

Lubach wederom viral in The States

De satirische talkshow Zondag met Lubach lijkt een garantie voor internationale virals te zijn. Na de The Netherlands Second en een Game of Thrones-parodie is nu ook de NRA-video (Nonsensical Rifle Addiction) opgepikt in de VS.

In de video wordt de draak gestoken met de The Second Amendment, de Amerikaanse wapenwet, en de machtige Amerikaanse gun lobby die grotendeels afkomstig is van de NRA (The National Rifle Association), ofwel de ,,Nonsensical Rifle Addiction.”

De serie virals geven presentator Arjen Lubach de nodige shine in Amerika. What’s next? Een eigen show aan de andere kant van de oceaan? Kan Lubach alvast zijn Engels gaan oefenen. Niet-Amerikaanse comedians en presentatoren zoals John Oliver, Trevor Noah of Craig Ferguson, hoewel allemaal native speakers, gingen hem voor en werden succesvolle talkshow hosts in de VS. Sunday with Lubach it is.

Egyptenaar springt van vreugde uit rolstoel

Een doelpunt tijdens de WK-kwalificatie in Afrika van Mohamed Salah is viral gegaan. En niet alleen omdat het land zich voor het eerst in 28 jaar weer heeft geplaatst voor het wereldkampioenschap. Er gebeurde nog iets heel opvallends tijdens het doelpunt van de Liverpool-vedette: een gehandicapte jongen uit Egypte sprong van vreugde op zijn ene been rond in het stadion, nadat zijn land zich plaatste voor het WK-voetbal van volgend jaar.

Miljoenenjacht helpt zieke vrouw aan gedroomde verbouwing

De zieke Anneke uit Apeldoorn werd blij verrast door een cameraploeg van het RTL-programma Miljoenenjacht. Presentator Winston Gerschtanowitz meldde haar het heugelijke feit dat ze meer dan een ton, 123.000 euro om precies te zijn, had gewonnen. ,,Je bent gek!” Zo zei de Apeldoornse tegen Gerschtanowitz.

Maar het prijzengeld dat Anneke heeft gewonnen is lang niet gek, hiermee kan ze namelijk de verbouwing van haar huis financieren. Deze is ernstig nodig door haar ziekte. Het is je van harte gegund!