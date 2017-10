Nog 1 keer ADE: door de ogen van een 538-dj

In heel Amsterdam was het van woensdag tot en met zondag dance dat de klok sloeg, maar zeker ook in het tijdelijke hotel van Radio 538. DJ Menno de Boer pakte voor Metro de camera om 'zijn' 538 DJ Hotel en onder meer een optreden van David Guetta op ADE vast te leggen. In het hotel liep hij ook zo maar Hardwell nog even tegen het lijf. Tot de volgende ADE!