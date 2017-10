Honderdduizenden mensen de straat op in Catalonië

Een week na de bloederige taferelen rondom het referendum, werd er in Barcelona volop gedemonstreerd tegen de afscheiding van Catalonië.

In de straten in het centrum van Barcelona zijn naar schatting tussen de 350.000 en 400.000 mensen op de been om hun steun uit te spreken aan de nationale eenheid en ook te betogen tegen afscheiding van Catalonië van Spanje.

De aanwezigen zwaaien met Spaanse en Catalaanse vlaggen en scandeerden 'leve Spanje, leve Catalonië'. De grote massa betogers gaat daarmee lijnrecht in tegen de wens van de Catalaanse deelstaatregering om zich af te scheiden van Spanje. Tijdens het referendum van vorige week zondag sprak een 90 procent van de stemmers zich uit voor onafhankelijkheid, maar bijna 60 procent van de stemgerechtigden bleef - mede door de gewelddadige acties in de stad - thuis. De Catalaanse deelstaatpremier Carles Puigdemont roept naar verwachting dinsdag de onafhankelijkheid van de regio uit.