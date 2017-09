Vlog Ebru: Vluchtelingen: het is hier geen walhalla

„Iets belangrijker nieuws is dat in Egypte vluchtelingen, of mensen die zich vluchteling noemen, hun organen verkopen in de hoop daarmee hun overtocht naar Europa te kunnen betalen.

Ik heb het jarenlang geprobeerd om Turken duidelijk te maken dat Europa geen walhalla was, en dan dachten ze altijd dat ik gek was, want in Nederland heeft iedereen een gratis huis, twee gratis auto’s, werk en als je niet werkt krijg je ook geld'', aldus columniste Ebru Umar in haar vlog.

