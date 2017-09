Vlog Ebru: Meer geld voor onderwijs, zorg en politie

„Er zijn drie beroepsgroepen in Nederland waar ik mateloze bewondering voor heb. Waarvan ik vind dat je ze niet genoeg kunt betalen.

De eerste zijn de verplegers, dat zijn de mensen die ons gezond houden en verzorgen als we iets hebben. De tweede beroepsgroep zijn de onderwijzers. Dat zijn de mensen die ons iets leren. En de derde categorie zijn de agenten. Dat zijn de mensen die dit land veilig houden. Het past onze samenleving niet dat we deze mensen in de kou laten staan'', aldus columniste Ebru Umar in haar vlog.

Bekijk de hele vlog hieronder.