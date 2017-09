Vlog Ebru: Kinderen naar Rijksmuseum goed idee!

„Ik vraag me altijd af wie er nu met goed fatsoen ‘ben ik van Duitsen bloed’ uit zijn strot krijgt in Nederland? We zijn niet helemaal achterlijk. Ik denk eerder dat het tijd is dat we een nieuw volkslied gaan krijgen. Dat iemand dat componeert, dan dat kindertjes verplicht moeten leren dat ze van Duitsen bloed zijn. Want ik geloof dat deze kindertjes op een hand te tellen zijn. En dat zij allemaal in een paleis in Wassenaar wonen'', aldus columniste Ebru Umar.

Bekijk de vlog hieronder.