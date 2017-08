We hebben kippenbloed aan onze handen #vlog26

Deze week worden proefslachtingen gedaan om ook kippenvlees te controleren op het verboden middel fipronil. In haar vlog spreekt Elfie Tromp haar verbazing uit over de kwestie: „Ik zou graag boos willen worden op wetgeving en op die Chickfriend, die dat fipronil heeft gebruikt. Maar ik ben ook boos op onszelf en op mijzelf dat wij dat eten en daar altijd maar bij denken: ach, wat zal het uitmaken?”

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!