Vlog Ebru: Geef leraar er vet veel geld bij!

„Het goeie nieuws vandaag is dat de lerarensalarissen blijkbaar toch nog omhooggaan. Het is natuurlijk schandalig dat dat zo lang op zich heeft laten wachten. Het salaris van een leraar kan wat mij betreft niet hoog genoeg zijn. Ik denk dat een leraar meer voor een land betekent dan een politicus”, vertelt Ebru Umar in haar vlog.

In de vlog vertelt Umar verder welke leraressen haar bij zijn gebleven. Bekijk haar hele vlog hieronder: