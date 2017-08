Mensen redden man tijdens Harvey uit auto

Niet alleen in de Verenigde Staten hebben ze te maken met extreme weersomstandigheden. In de buurt van het Russische Sochi werden onlangs zelfs drie tornado's tegelijk gespot. En vlieg daar maar eens rustig langs als je je landing moet maken. Deze piloot deed dat alles toch heel bekwaam.

Deze hond en zijn schildpad zijn beste vrienden. Ze hebben alleen een heel verschillend tempo in lopen. De hond vindt het echter geen probleem om zijn trage kameraad steeds op te wachten tijdens hun wandeltocht en dat levert deze aandoenlijke beelden op.

Max Verstappen lijkt niet honderd procent tevreden te zijn bij RedBull Racing. Misschien moet de Nederlandse F1-coureur maar eens proberen in deze wagen van concurrent Ferrari te rijden. Lego bouwde de racebolide feilloos na en maakte daar dit filmpje met een timelapse van. Liefst 750 manuren zaten er in de bouw, maar dan heb je ook wat. Tijd om gas te geven Max!

De gevolgen van orkaan Harvey zijn groot, ingrijpend, maar het haalt ook het mooiste in de mens naar boven. Dat blijkt wel uit deze beelden. Tientallen mensen vormen ondanks het vele water samen een lange keten om zo een oude man uit zijn auto te redden. En dat lukt ze ook nog, zo is te zien op deze amateurbeelden.

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste of opvallendste video's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van donderdag.

