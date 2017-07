Vlog Elfie: Seks in reclames #vlog18

Sterker nog: de merken die dat gebruiken worden negatiever beoordeeld. Mensen vinden het irritant om de hele tijd aan seks herinnerd te worden in de publieke ruimte'', aldus columniste Elfie Tromp in haar vlog. Bekijk de hele vlog hieronder:

„Er bleek onlangs uit een onderzoek, dat liep vanaf de jaren 70 tot nu waarin consumenten werden gevolgd en hun koopgedrag dat reclames met seksuele content, bijvoorbeeld een kaasreclame waarbij vrouwendijen in grote ronde kazen worden veranderd, dat helemaal niet bijdraagt aan het koopgedrag.

