Viral video: haai springt op boot en zit vast

Een bijzondere video gaat het internet over. Te zien is dat een enorme haai vastzit op een vissersboot. Hij was in de boot gesprongen en kwam vast te zitten tussen de relingen van de boot.

Makohaai

De eigenaar van de boot schrok zich rot. Hij was met een aantal mensen aan het varen voor de kust van Long Island (New York) toen een makohaai plots op zijn boot sprong. In een poging tot ontsnappen raakte de haai verstrikt met zijn vinnen in de relingen van de boot.

Even later probeert de haai zelfs in de boot te bijten om zichzelf te bevrijden. Uiteindelijk lukte het de visser om de haai te bevrijden.

Vissersboten

Een kleine maand geleden deed een zelfde soort verhaal de ronde. Een visser ontsnapte ternauwernood aan een haai, toen deze plots op zijn boot sprong. Ook hij filmde het tafereel.