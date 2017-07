Politie vindt hond in hete auto en deelt boete uit

De Boynton Beach politie stuurde maandag een waarschuwing naar buiten via Facebook. De waarschuwing werd vergezeld door een video, waarin is te zien hoe een aantal politieagenten een hond uit een auto redden. De agenten geven aan dat het illegaal is om dieren alleen in een auto achter te laten.

Volgens de agenten waarschuwden hun lezers voor de snel oplopende warmte. Gelukkig belde een voorbijganger direct de politie en kon de hond geholpen worden. Voor die actie werd de voorbijganger hartelijk bedankt.

Lees ook: Moeder stopt kinderen voor straf in snikhete auto

De eigenaar van het beestje is opgepakt en moet een boete betalen.