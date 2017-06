Nog 65 vermisten na brand flat Londen

Alle bewoners van de rampflat krijgen nog voor het weekend een andere woning toegewezen. De afgelopen dagen zijn de slachtoffers opgevangen in sporthallen en hotels.

De Britse krant The Sun heeft vrijdag een lijst met namen en foto's gepubliceerd van alle vermisten van de flatbrand in Londen. Volgens de krant zijn er nog 65 mensen vermist, onder wie veel kinderen. Het officiële dodental staat op zeventien.

