Moeder stopt kinderen voor straf in snikhete auto

Vrijdag is de 24-jarige Cynthia Marie Randolph gearresteerd op verdenking van het doden van haar twee kinderen. De 16 maanden oude Cavanaugh en de 2 jaar oude Juliet zaten opgesloten in een snikhete auto, de twee overleefden dit niet.

Het kleine jongetje en zijn zusje zaten opgesloten, terwijl het buiten ongeveer 36 graden was. Dit gebeurde allemaal op 26 mei. Sinds die tijd geeft moeder Cynthia tegenstrijdige verklaringen aan de politie. Eerst zou zij bezig zijn geweest met de was, terwijl haar kinderen op de veranda speelden.

Toen Cynthia erachter kwam dat haar kinderen daar niet aan het spelen waren, zocht ze ze en vond ze hen op de achterbank van de auto. Later bekende ze dat de kinderen in de auto aan het spelen waren en er niet uit wilden komen.

Lesje leren

Cynthia was het zo zat dat ze de deuren dicht deed, om de oudste een lesje te leren. Het meisje dacht zichzelf wel te kunnen bevrijden, zodra zij en haar broertje klaar waren met spelen. Niets bleek minder waar.

De moeder van de twee is naar binnen gegaan, rookte daar marihuana en viel in slaap. Twee tot drie uur later werd ze wakker en vond haar kinderen in de snikhete auto, zij zijn allebei direct doodverklaard door de autoriteiten.

Cynthia raakte in paniek toen ze haar kinderen vond en sloeg de autoruit in, zo kon het voorval nog op een ongeluk lijken. De autoriteiten geloven niets meer van haar verhaal en dus staat ze terecht voor moord.