Lil’ Kleine rapt ineens opvallend veel over baby’s

De provocerende rapper Lil’ Kleine rapt normaal altijd over drank, drugs en geld. Maar in zijn nieuwe liedjes gaat het opeens opvallend veel over een zachter thema: baby's.

In de nacht van donderdag op vrijdag voegde Lil’ Kleine ineens tien nummers aan het album Alleen toe. De echte fans was het waarschijnlijk al opgevallen dat er op het nieuwe album geen samenwerking stond tussen de ultieme broeders Ronnie Flex & Lil’ Kleine.

Het was dan ook wachten tot de Amsterdamse ster het grote nieuws van de nieuwe liedjes naar buiten zou brengen. Dat deed hij donderdagavond via Instagram.

Maar liefst tien nieuwe nummers kregen de fans voorgeschoteld. Uiteraard gaan veel teksten over het verdienen van geld, de liefde voor zijn vader en ‘bitches op schoot’, maar een opvallend detail zijn dus baby's en kinderen.

De keiharde rapper lijkt te denken aan een echte Little Kleine en/of verwerkt het verdriet over de abortus die een van zijn vroegere vriendinnetjes pleegde. Wie dat vriendinnetje was, is nooit naar buiten gekomen.

Dat Lil’ Kleine hierdoor zeker weet dat hij graag vader wil worden, is wel duidelijk.