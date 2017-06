Franse fans zingen God Save The Queen luidkeels mee

Het vriendschappelijke treffen tussen Frankrijk en Engeland ging dinsdagavond over meer dan alleen voetbal. Tijdens de wedstrijd werd stilgestaan bij de slachtoffers van de recentelijke aanslagen in Londen en Manchester. Uit respect voor de slachtoffers zongen de Franse fans zelfs het Engelse volkslied, God Save The Queen, uit volle borst mee.

Met Frankrijk en Engeland stonden twee landen tegenover elkaar die de laatste jaren veel zijn getroffen door terreur. Na de aanslagen in Parijs in 2015 toonden Engelse fans hun respect door het Franse volkslied, La Marseillaise, luidkeels mee te zingen. Dinsdagavond gebeurde dat dus andersom.

Symboliek

Het was sowieso een wedstrijd die bol stond van de symboliek. Zo bezochten de Britse premier Theresa May en de Franse president Emmanuel Macron tezamen het duel, nadat ze eerder op de dag met elkaar in gesprek waren gegaan. Bij de opkomst van beide teams werd het nummer ‘Don’t Look Back In Anger’ van Oasis gespeeld.

De fans in het Stade de France hielden rode en witte vellen omhoog om zo een Engelse vlag te tonen, en tijdens de minuut stilte hadden de Engelse en Franse spelers zich om en om opgesteld rondom de middencirkel. Het Britse volkslied werd bovendien pas na de Marseillaise gespeeld, terwijl normaal gesproken het volkslied van het thuisspelende land als laatst klinkt.

Het duel eindigde in een 3-2 overwinning voor Frankrijk.