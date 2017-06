Enorme nazi-collectie gevonden in Argentinië

De Argentijnse politie heeft een enorme collectie met nazi-objecten in beslag genomen. De vondst werd gedaan in Buenos Aires. Een van de gevonden objecten was een borstbeeld van Adolf Hitler.

Onder de 75 voorwerpen bevonden zich verder swastika's en medische instrumenten waarmee kon worden bepaald of iemand tot het Arische ras behoorde. De Argentijnse politie en Interpol deden op 8 juni een inval in het huis van een kunstverzamelaar en stuitten toen op de bijzondere verzameling.

Naar museum

De artefacten zullen worden gedoneerd aan het Holocaust Museum in Buenos Aires. Omdat het om originele stukken gaat, willen de autoriteiten wel tot de bodem uitzoeken hoe ze in Argentinië terecht zijn gekomen

Na de val van Nazi-Duitsland trokken veel nazi’s naar Zuid-Amerika. Onder hen was onder meer SS-functionaris Adolf Eichmann en Nazi-dokter Josef Mengele, die de bijnaam ‘engel des doods’ kreeg.