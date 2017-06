'De exemplarische superheld' Adam West overleden

Adam West is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden. De acteur werd vooral bekend als Batman. In de jaren zestig speelde hij drie jaar lang de actieheld in de tv-serie en ook in een film.

De rol was zo iconisch dat hij daarna het moeilijk vond om aan andere rollen invulling te geven. Daarom was hij vooral veel actief als stemacteur en soms maakte hij ook nog de opwachting als zichzelf in bijvoorbeeld de tweehonderdste aflevering van The Big Bang Theory.