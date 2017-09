Halbe hopt over hek, internet wordt gek

Halbe Zijlstra blijkt een verborgen talent te bezitten. Met de leningheid en finesse van een kat springt de fractievoorzitter van de VVD over een dranghek heen. Een hoop energie voor iemand die al maandenlang aan het vergaderen is over de formatie. Bij zo'n opmerkelijke foto kon een reactie natuurlijk niet uitblijven. Twitter ging massaal aan de haal met de hop van Halbe!

Inhakers en woordgrappen

Het hek is van de dam.

Photoshop erop los

Dat zo'n afbeelding zich goed leent voor een goed staaltje Photoshop werd massaal bewezen. De oud-staatssecretaris werd dan ook snel in de meest bizarre situaties geshopt.

Natuurlijk is er een gif-plaatje

Want wat is een stukje internethumor nou zonder gifje?

Creatieve bui?

Denk je dat jij Halbe Zijlstra ook in een grappige setting kan plaatsen? Hier is een vrijgemaakte afbeelding. Leef je uit!